Читатели Guancha высмеяли Бербок из-за её слов об энергоресурсах из России

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по поводу зависимости от российских энергоресурсов вызвало бурное обсуждение у читателей китайского издания Guancha.

Пользователи Сети отметили, что теперь Берлин рассчитывает не на бюджетные энергоносители из России, а на американские, которые обходятся в несколько раз дороже.

"Бербок работает не на свою страну, а на США"; "Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи", — отметили комментаторы.