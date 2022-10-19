Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по поводу зависимости от российских энергоресурсов вызвало бурное обсуждение у читателей китайского издания Guancha.
Пользователи Сети отметили, что теперь Берлин рассчитывает не на бюджетные энергоносители из России, а на американские, которые обходятся в несколько раз дороже.
"Бербок работает не на свою страну, а на США";
"Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи", — отметили комментаторы.
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