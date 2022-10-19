Гутерриш: борьба с терроризмом должна стать приоритетом для каждой страны

Борьба с терроризмом должна стать глобальным приоритетом для каждого государства. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал терроризм абсолютным злом и отметил, что никакие причины не могут являться оправданием подобных действий, передаёт РИА Новости.

"Ему нет места в современном мире. Я глубоко тронут тем, что нахожусь здесь, где произошёл один из самых варварских террористических актов в истории, в результате которого погибло 166 человек", — отметил Гутерриш после прибытия в Индию.