Al Mayadeen: США измотаны политикой Путина из-за его нежелания проявить слабость

Украинский конфликт позволил президенту России Владимиру Путину добиться перемен в мире, к которым он давно призывал. Об этом заявил ливанский политолог Фаузи бин Хадид.

По его мнению, Вашингтон придерживается наглой политики в отношении других стран. Россия и Китай способны положить конец американской гегемонии, считает эксперт.

Российский лидер отказался подчиняться западным странам и занял позицию, которая даёт возможность действовать на мировой арене коллективно, а не в одностороннем порядке. Это факт вывел из себя США, поскольку Вашингтон не может смириться с развитием многополярного мира.

"Цель противостояния на Украине — не само государство, а, скорее, желание преподать Америке и всему Западу урок о необходимости уважения других стран и диверсификация лидерства", — заявил Хадид в издании Al Mayadeen.