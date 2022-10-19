Politico: если Украина проиграет, Евросоюзу грозит дефолт

Страны Евросоюза продолжают накачивать Украину деньгами, но если Киев не сможет закончить вооружённый конфликт в свою пользу, ЕС грозит дефолт.

"ЕС предоставил Украине 2,2 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи. А в октябре Комиссия займет еще 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов МИД для кредитования Украины", — подсчитали эксперты издания Politico.

Они уверены, что подобные кредитные операции достаточно рискованны: если Киев не сможет рассчитаться по долгам, возвращать деньги придётся странам ЕС. К тому же финансовая помощь Украине часто расходуется не по назначению, так как "крупная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой", отмечают авторы материала.