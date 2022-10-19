Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Politico: ЕС подготовил пакет санкций против Ирана за поставки оружия России
Автоэксперт Шкуматов: перед зимой необходима комплексная проверка авто
Читатели Гуаньча высмеяли Бербок из-за её слов об энергоресурсах из России
Глава ОВА Старух: объект критической инфраструктуры загорелся в Запорожье
Стремоусов: Киев стягивает технику и десятки тысяч военных к Херсонской области
Арестович: российские войска из Херсона могут быть брошены на Киев
Гутерриш: борьба с терроризмом должна стать приоритетом для каждой страны
MI6 назвала объекты энергосистемы Украины целью массированных ударов ВС РФ
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области

Politico: если Украина проиграет, Евросоюзу грозит дефолт

Мир

Страны Евросоюза продолжают накачивать Украину деньгами, но если Киев не сможет закончить вооружённый конфликт в свою пользу, ЕС грозит дефолт.

"ЕС предоставил Украине 2,2 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи. А в октябре Комиссия займет еще 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов МИД для кредитования Украины", — подсчитали эксперты издания Politico.

Они уверены, что подобные кредитные операции достаточно рискованны: если Киев не сможет рассчитаться по долгам, возвращать деньги придётся странам ЕС. К тому же финансовая помощь Украине часто расходуется не по назначению, так как "крупная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой", отмечают авторы материала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.

Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Рогов: Киев отказывается забирать тела погибших солдат ВСУ в Запорожской области
Силовые структуры
Суровикин: Киев может применить запрещённые методы войны под Херсоном
Анжела Якубовская 11 ноября на сцене "Школы современной пьесы" пройдёт творческий вечер Елены Санаевой Анжела Якубовская Сергей Лебедев Депрессию можно лечить, но сделать это непросто Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины Любовь Степушова
Силовые структуры
Мэр Кривого Рога: в северной части города прогремели взрывы
Силовые структуры
Хатылев назвал неочевидный смысл атак БПЛА ВС РФ на Украине: оставить без ракет
В Свердловской области двое подростков подожгли женщину на улице
Происшествия
В Свердловской области двое подростков подожгли женщину на улице
Последние материалы
Читатели Гуаньча высмеяли Бербок из-за её слов об энергоресурсах из России
Глава ОВА Старух: объект критической инфраструктуры загорелся в Запорожье
Стремоусов: Киев стягивает технику и десятки тысяч военных к Херсонской области
Арестович: российские войска из Херсона могут быть брошены на Киев
Гутерриш: борьба с терроризмом должна стать приоритетом для каждой страны
MI6 назвала объекты энергосистемы Украины целью массированных ударов ВС РФ
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Экс-офицер НАТО Анро: Европе не хватит денег для создания общей системы ПВО
Пономарёва об окончании частичной мобилизации в Москве: идти в военкомат нужно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников