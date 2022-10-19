Американский производитель вооружения Lockheed Martin пообещал нарастить выпуск оружия, востребованного украинскими боевиками.

В настоящий момент компания выпускает переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые Украине, рассказал глава совета директоров Lockheed Martin Джим Тайклет инвесторам.

"Что касается HIMARS, то мы уже встречались с нашими долгосрочными поставщиками с целью запланировать рост производства до 96 единиц в год", — уточнил он.