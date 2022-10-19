Жители Италии сомневаются в необходимости предоставления военной помощи киевскому режиму, сообщил посол России в Риме Сергей Разов.
По его словам, в этой стране наблюдается усиление пацифистских настроений. В интервью ТАСС он подчеркнул: итальянцы начали осознавать, что поставки оружия Украине никак не повлияют на цели и задачи российской спецоперации.
"В общественном мнении Италии, судя по опросам этого мнения и публикациям СМИ, существуют немалые сомнения относительно целесообразности накачивания киевского режима оружием", — указал Разов.
Он напомнил, что Италия продолжает передавать военную технику для украинской армии. Как пояснил дипломат, Рим снабжает Киев артиллерийскими системами, переносными противотанковыми и противоракетными комплексами, стрелковым оружием, боеприпасами и экипировкой.
При этом посол отметил, что жители Италии устали от конфликта вокруг Украины и призывают решить все проблемы мирным путём.
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