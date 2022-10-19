Депутат Шеремет назвал Илона Маска перспективным кандидатом в президенты США

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск — "здравомыслящий" и "договороспособный" человек, уверен депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

"Это очень технологичный, мудрый и договороспособный человек. Он мог бы принести много пользы, дать всем шанс на мирное сосуществование", — пояснил парламентарий в интервью агентству ТАСС.

Он напомнил, что в последних заявлениях по поводу украинского конфликта Маск, как "здравомыслящий человек пытался нащупать пути решения вопросов".