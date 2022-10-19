Дипломат Разов: Россия никогда не наносила ущерб Италии и народу этой страны

Москва всегда стремилась к дружественным и взаимовыгодным отношениям с Римом, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов.

В беседе с ТАСС он отметил, что сейчас в двусторонних связях между странами образовалась "затяжная пауза". По его словам, такая ситуация сложилась не по инициативе Москвы.

"Россия не делает ничего такого, что наносило бы реальный ущерб Италии и её народу", — уточнил Разов.

Он также подчеркнул: некоторые итальянские политики регулярно заявляют о том, что РФ якобы вмешивается во внутреннюю жизнь их государства. Как пояснил дипломат, угрозы или шантаж со стороны Москвы в адрес Рима отсутствуют.

Главные интересы российского и итальянского руководства по-прежнему совпадают, заключил посол.

Ранее стало известно, что 60 процентов жителей Италии рассчитывают на урегулирование украинского конфликта мирным путём.