Москва всегда стремилась к дружественным и взаимовыгодным отношениям с Римом, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов.
В беседе с ТАСС он отметил, что сейчас в двусторонних связях между странами образовалась "затяжная пауза". По его словам, такая ситуация сложилась не по инициативе Москвы.
"Россия не делает ничего такого, что наносило бы реальный ущерб Италии и её народу", — уточнил Разов.
Он также подчеркнул: некоторые итальянские политики регулярно заявляют о том, что РФ якобы вмешивается во внутреннюю жизнь их государства. Как пояснил дипломат, угрозы или шантаж со стороны Москвы в адрес Рима отсутствуют.
Главные интересы российского и итальянского руководства по-прежнему совпадают, заключил посол.
Ранее стало известно, что 60 процентов жителей Италии рассчитывают на урегулирование украинского конфликта мирным путём.
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