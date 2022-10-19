Эксперт: Украине придётся пожертвовать промышленностью, чтобы пережить зиму

Прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) с помощью оставшихся на Украине АЭС и ГЭС возможно, но для этого придётся сильно сократить промышленность страны.

"При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП при условии сильного сжатия промышленности", — пояснил неназванный эксперт в интервью РИА Новости.

Он отметил, что масштаб ущерба критической инфраструктуре Украины можно оценивать только по словам киевских властей, которые могут скрывать реальное положение вещей.