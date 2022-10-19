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NYT: некоторые члены Евросоюза мешают вводить новые санкции против России

Мир

Обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе продвигается крайне тяжело, так как некоторые страны ЕС не соглашаются на предлагаемые ограничения.

Правительства европейских стран заботятся о собственной выгоде, что мешает ведению очередного пакета санкций, пишет американское издание The New York Times.

Власти Бельгии не хотят накладывать ограничения на российские алмазы, Греции нужна российская нефть, а Франция и другие отдельные члены ЕС продолжают импортировать российское ядерное топливо.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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