NYT: некоторые члены Евросоюза мешают вводить новые санкции против России

Обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе продвигается крайне тяжело, так как некоторые страны ЕС не соглашаются на предлагаемые ограничения.

Правительства европейских стран заботятся о собственной выгоде, что мешает ведению очередного пакета санкций, пишет американское издание The New York Times.

Власти Бельгии не хотят накладывать ограничения на российские алмазы, Греции нужна российская нефть, а Франция и другие отдельные члены ЕС продолжают импортировать российское ядерное топливо.