Обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе продвигается крайне тяжело, так как некоторые страны ЕС не соглашаются на предлагаемые ограничения.
Правительства европейских стран заботятся о собственной выгоде, что мешает ведению очередного пакета санкций, пишет американское издание The New York Times.
Власти Бельгии не хотят накладывать ограничения на российские алмазы, Греции нужна российская нефть, а Франция и другие отдельные члены ЕС продолжают импортировать российское ядерное топливо.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.