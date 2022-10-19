Глава МАГАТЭ Гросси: президент РФ Путин — уверенный и знающий человек

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "уверенным и знающим человеком".

В интервью Telefe он напомнил, что недавно встречался с президентом России для обсуждения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, Москва выразила готовность к совместному урегулированию различных проблем.

Гросси также поделился, что его поразили "детальные знания" Путина. Как пояснил глава МАГАТЭ, лидер РФ во время разговора приводил точные технические характеристики ЗАЭС, с пониманием относился ко всем предложениям по обеспечению безопасной работы станции.

"Путин очень уверен в том, что он делает", — указал Гросси.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что представители МАГАТЭ "прекрасно видят", откуда осуществляются атаки на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул: основные силы в этой местности концентрируются со стороны территорий, подконтрольных киевскому режиму.