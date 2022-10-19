Жители Донбасса сильно ошиблись, когда поверили украинским властям 30 лет назад, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
"Да, мы проглотили то, что произошло под сладкие речи того же Кравчука (первого президента Украины — Прим. ред.) о том, что всё же будет как было", — рассказал он в интервью агентству ТАСС.
Несмотря на заверения Киева, русский язык в стране начали запрещать, а к власти пришли западенцы, лишившие русскоязычных украинцев права защищать свои интересы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.