Представитель ЛНР Мирошник: мы зря поверили в сладкие речи Кравчука

Жители Донбасса сильно ошиблись, когда поверили украинским властям 30 лет назад, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Да, мы проглотили то, что произошло под сладкие речи того же Кравчука (первого президента Украины — Прим. ред.) о том, что всё же будет как было", — рассказал он в интервью агентству ТАСС.

Несмотря на заверения Киева, русский язык в стране начали запрещать, а к власти пришли западенцы, лишившие русскоязычных украинцев права защищать свои интересы.