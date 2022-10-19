Guancha: Вашингтон купил Европу после Второй мировой войны

США купили Европу после окончания Второй мировой войны, заявили китайские аналитики. По их мнению, сделку назвали "планом Маршалла".

Как подчеркнули аналитики, европейское производство и экономика оказались на грани банкротства после военных действий.

"В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу, — в истории это событие известно как "план Маршалла", — пишет китайское издание Guancha.

По мнению авторов, именно "проплатив" восстановление европейской экономики, Штаты стали держателями "контрольных акций" действующего Евросоюза.