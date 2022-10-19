Маск: Starlink на Украине оплачивает ряд "заинтересованных" стран и частных лиц

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что систему спутникового интернета Starlink для Украины оплачивает ряд "заинтересованных" стран, а также частные лица и предприниматели.

Миллиардер посетовал, что его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц из-за того, что за деньги перечисляют только за работу нескольких из терминалов.

"Никаких денег от министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов (спасибо!)", — заявил Маск.