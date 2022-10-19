Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что систему спутникового интернета Starlink для Украины оплачивает ряд "заинтересованных" стран, а также частные лица и предприниматели.
Миллиардер посетовал, что его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц из-за того, что за деньги перечисляют только за работу нескольких из терминалов.
"Никаких денег от министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов (спасибо!)", — заявил Маск.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.