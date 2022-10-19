Обещанные Европой и Западом системы ПВО не защитят Украину от российских гиперзвуковых ракет, заявили аналитики Центра политико-стратегического анализа StratPol.
"Американцы пообещали поставлять Украине батареи NASAMS, но единой системы ПВО как таковой не существует. Разработать и внедрить такую систему будет чрезвычайно сложно", — цитирует аналитиков РИА Новости.
Эксперты подчеркнули, что даже если Запад сдержит обещание и Киев получит ПВО, она не защитить страну от гиперзвуковых ракет, которые может применить Россия.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.