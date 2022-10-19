Еще один миллиардер в США призвал признать Крым российским

Американский миллиардер Билл Экман заявил, что Киеву необходимо признать воссоединение Крыма с Россией ради урегулирования конфликта.

"До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало", — заявил Экман.

Он также подчеркнул, что Украина не должна вступать в НАТО из-за ещё большей угрозы эскалации.