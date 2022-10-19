Американский миллиардер Билл Экман заявил, что Киеву необходимо признать воссоединение Крыма с Россией ради урегулирования конфликта.
"До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало", — заявил Экман.
Он также подчеркнул, что Украина не должна вступать в НАТО из-за ещё большей угрозы эскалации.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.