Пилько: "Есть риск, что ВСУ применят тактическое ядерное оружие"

После неоднократных провокаций с использованием химического оружия сирийской оппозицией, в чём неизменно обвиняли Башара Асада, подобные действия с использованием тактического ядерного боезаряда на Украине уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящим, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, оценивая недавнее заявление генерала Суровикина.

Напомним, что ранее генерал армии РФ Сергей Суровикин сообщил о о возможности применения ВСУ запрещённых методов войны в Херсонской области, в частности, он сообщил, что имеются данные о планах Киева нанести ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.

"Возможна скверная комбинация: вначале украинская армия нанесёт ракетные удары по дамбе на Каховской ГЭС, что приведёт к её прорыву и гуманитарной катастрофе. А затем в глубине боевых порядков ВСУ рванёт тактический ядерный заряд. В его применении будет обвинена Россия (будто она решила отомстить за дамбу), что выведет военный конфликт на принципиально иной уровень, не говоря уже о международном резонансе. Конечно, это гипотетическое предположение, но риск есть", — отметил Пилько.