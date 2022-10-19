В Раде призвал украинцев подумать о "тепловой миграции" предстоящей зимой

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко посоветовал гражданам страны подумать о "тепловой миграции" предстоящей зимой.

"Мой совет украинцам — полагайтесь только на себя. Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите "план Б", продумайте, куда и к кому вы можете поехать", — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что уехав на время холодов или "скооперировавшись" со знакомыми, пережить зиму будет гораздо проще.