Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко посоветовал гражданам страны подумать о "тепловой миграции" предстоящей зимой.
"Мой совет украинцам — полагайтесь только на себя. Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите "план Б", продумайте, куда и к кому вы можете поехать", — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что уехав на время холодов или "скооперировавшись" со знакомыми, пережить зиму будет гораздо проще.
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