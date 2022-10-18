Rzeczpospolita: каждый пятый поляк готов покинуть страну

Каждый пятый поляк допускает возможность переезда в другую страну ЕС на фоне обострения военно-политической ситуации в Восточной Европе, сообщает EADaily.

По данным газеты Rzeczpospolita, которая провела соцопрос среди граждан Польши, 23% поляков готовы уехать из страны в "более спокойное место". В качестве причины возможной миграции они называют эскалацию украинского конфликта и планы польских властей разместить на территории Польши американское ядерное оружие.

Поляки опасаются войны, которая подбирается к ним, отмечается в статье. Ранее был обстрелян "Центр миротворчества и безопасности", где размещаются иностранные наёмники. Он находится в городе Яворов (Украина), который находится в 20 километрах от польско-украинской границы. Также респонденты ответили, что боятся ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, которую обстреливают ВСУ.