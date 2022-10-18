Политолог не исключил возможности экспроприации имущества россиян Финляндией

Политолог Александр Дудчак высказался по поводу идеи главы финского минобороны Антти Кайкконена, предложившего экспроприировать имущество российских граждан, которое они приобрели в Финляндии.

Эксперт отметил, что на Западе сейчас с лёгкостью меняют законы, когда они касаются россиян.

"Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же", — сказал Дудчак в беседе с RT.

Политолог добавил, что Финляндия сейчас готова сделать в отношении России и её граждан что угодно, даже то, что ещё недавно казалось просто немыслимым, в том числе и пойти на экспроприацию их имущества на своей территории.