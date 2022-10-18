Политолог: Си Цзиньпин может стать Сталиным в Китае

Директор Института международных отношений "Сотрудничество", политолог Алексей Бычков рассказал Pravda.Ru, какие силы борются за власть на политической арене Китая.

"В Китае очень серьезные проамериканские силы есть, это так называемые комсомольцы, то есть это лидеры более молодого, экономически сильного и капиталистического сословия, которые видят развитие будущего Китая в новой парадигме, более прозападной, менее закрытой. Это такие "петровцы" современного Китая", — сказал Бычков.

По его словам, эти политические силы играют на проблемах Китая, которых на самом деле много.

"И есть Си Цзиньпин со своим окружением, со старой гвардией Коммунистической партии Китая. Они выступают за сохранение идентичности Китая, за то, чтобы Китай оставался таким же загадочным, недоступным для всех государством", — отметил собеседник издания.

Для России будет лучше, если во главе КНР останется Си Цзиньпин, убеждён Бычков.

"И сейчас в Китае решается будущее развитие Китая, то есть сохранится оно за Си, который усилит свои позиции и станет таким Сталиным в Китае, или всё-таки ему крылья-то пообломают, и там усилится проамериканская группировка. Поэтому там сейчас идёт такая же борьба, как перед усилением Сталина после смерти Ленина", — добавил политолог.