Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни Североатлантический альянс направит Украине нескольких сотен систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
"НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников", — подтвердил он ранее озвученное обещание.
Во вторник, 18 октября Столтенберг сказал, что Россия не сможет эффективно использовать иранские дроны после поставок Украине "сотен глушилок" для БПЛА.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.