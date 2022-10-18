Украина получит от НАТО системы для глушения сигнала БПЛА, сказал генсек альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни Североатлантический альянс направит Украине нескольких сотен систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

"НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников", — подтвердил он ранее озвученное обещание.

Во вторник, 18 октября Столтенберг сказал, что Россия не сможет эффективно использовать иранские дроны после поставок Украине "сотен глушилок" для БПЛА.