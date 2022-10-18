Илон Маск назвал украинский конфликт "первой войной дронов"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов".

Так американский миллиардер отреагировал на статью британской газеты Independent о том, что Россия успешно применяет беспилотники в спецоперации на Украине.

"Первая война дронов", — написал Маск в соцсети.

С начала специальной военной операции армия РФ уничтожила 2266 украинских БПЛА.