Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов".
Так американский миллиардер отреагировал на статью британской газеты Independent о том, что Россия успешно применяет беспилотники в спецоперации на Украине.
"Первая война дронов", — написал Маск в соцсети.
С начала специальной военной операции армия РФ уничтожила 2266 украинских БПЛА.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.