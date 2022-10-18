Президент США Джо Байден попал в замешательство после выступления перед студентами.
Видеозапись случившегося опубликовал канал PBS (смотреть с 8:31).
Когда американский лидер завершил свою речь, к нему обратились представители СМИ. Когда журналист начал задавать вопрос, Байден застыл в неестественной позе. При этом вид у президента был потерянный.
На помощь пришёл глава Минобразования Мигель Кардоне, который начал отвечать на вопрос репортёра.
В 2022 году американскому лидеру исполнится 80 лет. Многие замечают в поведении Байдена признаки старческого слабоумия. Так, врач-нарколог, психиатр Василий Шуров диагностировал Байдену прогрессирующую деменцию.
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