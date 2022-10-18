Глава Хорватии Зоран Миланович считает, что на территории его страны не должны проходить подготовку украинские военнослужащие.
С таким заявлением Миланович выступил перед представителями прессы 18 октября.
Президент уверен, что такой шаг будет означать чрезмерное вовлечение Хорватии в украинский конфликт.
"Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы. Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю", — сказал Миланович.
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