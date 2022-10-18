Президент Финляндии: с Россией нужно вести диалог

По словам главы Финляндии Саули Ниинистё, странам мира важно поддерживать контакт с Россией, чтобы избежать ухудшения ситуации вокруг Украины.

"В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации", — сказал Ниинистё.

Это заявление финский президент сделал во время выступления на семинаре Rose-Roth, касающегося вопросов безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

Также Ниинистё коснулся темы вступления Финляндии в НАТО, отметив, что этот шаг выгоден обеим сторонам — и его стране, и Альянсу.