По словам главы Финляндии Саули Ниинистё, странам мира важно поддерживать контакт с Россией, чтобы избежать ухудшения ситуации вокруг Украины.
"В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации", — сказал Ниинистё.
Это заявление финский президент сделал во время выступления на семинаре Rose-Roth, касающегося вопросов безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.
Также Ниинистё коснулся темы вступления Финляндии в НАТО, отметив, что этот шаг выгоден обеим сторонам — и его стране, и Альянсу.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.