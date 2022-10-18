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Обама призвал указать Украине границы дозволенного

Мир

Бывший президент США Барак Обама считает, что Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине. По его мнению, это позволит избежать открытого противостояния с Россией.

Обама призвал указать Украине границы дозволенного

"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчёта, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", — цитирует Обаму РИА "Новости".

По словам экс-президента, Соединённым Штатам и их союзникам следует задуматься, "какое оружие отправляется на Украину и каким способом происходит поддержка".

Однако сам Барак Обама отказался определять, где именно должна быть проведена эта линия.

Представители Соединённых Штатов, НАТО и европейских государств неоднократно подчёркивали, что не желают доводить дело до открытого противостояния с Россией. При этом западные страны ведут поставки вооружений и техники на Украину.

А в Киеве постоянно требуют всё новых и новых видов оружия. В частности, киевский режим настаивает на передаче танков (почему-то в первую очередь хотят немецкие "Леопард-2"), систем ПВО, а также дальнобойных ракет.

Пока на Западе готовы поставлять не всё - например, отказываются от передачи Киеву тех же "Леопардов". Но дискуссии на этот счёт продолжаются.

Стоит отметить, что на тему участия НАТО в конфликте высказалась постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит. Выступая на Берлинском форуме внешней политики, она заявила, что блок не координирует и не оказывает Украине "летальную помощь"

"Мы совсем не близки к тому, чтобы стать стороной конфликта. <...> Мы решили, что не позволим НАТО стать стороной конфликта. Это решение было принято с самого начала, и я не вижу никаких разногласий в едином подходе в рамках этой политики", - цитирует Смит ТАСС.

То есть можно констатировать, что в этом плане не происходит изменений в позиции США и их союзников по Североатлантическому альянсу. Хотя вопрос о степени участия альянса в конфликте на Украине, по меньшей мере дискуссионный, мягко говоря.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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