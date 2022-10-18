Депутат Чепа: Украина бессмысленно "заигрывает" с Кадыровым, признавая Ичкерию*

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа для Pravda.Ru объяснил, зачем украинские власти признали независимость Чеченской Республики Ичкерии*.

"Киев пытается расшатывать ситуацию в нашей стране. После признания украинские чиновники попытаются найти каких-то якобы сторонников, которые проживают не на территории Чечни, а где-то за рубежом. Я думаю, что такие "заигрывания" с Кадыровым бесполезные", — сказал российский парламентарий.

Ранее Рада объявила Чечню оккупированной Россией территорией. Известно, что создателями законопроекта являются украинские депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов. Они заявили о "политике геноцида чеченского народа" и раскритиковали её. По информации УНИАН, одобрили проект 287 парламентариев, не принимали участие в голосовании 64 человека.

* террористическая организация, запрещённая в России