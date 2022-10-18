На Авдеевском направлении над позициями ВСУ виден столб дыма

На Авдеевском направлении над позициями, которые занимают украинские вооружённые нацформирования, заметен столб чёрного густого дыма.

Задымление могут наблюдать все жители Донецка и его окрестностей. Об этом сообщает РИА Новости после разговора с представителями Народной милиции ДНР.

Уточняется, что именно с этого, Авдеевского направления ВСУшники регулярно обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты Донецка.