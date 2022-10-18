На Авдеевском направлении над позициями, которые занимают украинские вооружённые нацформирования, заметен столб чёрного густого дыма.
Задымление могут наблюдать все жители Донецка и его окрестностей. Об этом сообщает РИА Новости после разговора с представителями Народной милиции ДНР.
Уточняется, что именно с этого, Авдеевского направления ВСУшники регулярно обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты Донецка.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.