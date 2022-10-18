Пушков: при отказе от нефти и газа из РФ Запад не построит "зелёную" энергетику

По мнению сенатора Алексея Пушкова, "ледяная война" Запада и РФ неуклонно ведёт к отказу от "зелёной повестки" в ЕС.

Политик отметил, что рассуждения европейских лидеров о ускоренном переходе на безуглеродную энергетику в условиях антироссийских санкций — это просто слова.

"Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа — не более, чем демагогия", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор уверен, что объединить отказ от российских нефти и газа с движением в сторону "зелёной" энергетики не представляется возможным, что доказывает указ Олафа Шольца, согласно которому работа немецких АЭС продляется до 15 апреля 2013 года.