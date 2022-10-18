По мнению сенатора Алексея Пушкова, "ледяная война" Запада и РФ неуклонно ведёт к отказу от "зелёной повестки" в ЕС.
Политик отметил, что рассуждения европейских лидеров о ускоренном переходе на безуглеродную энергетику в условиях антироссийских санкций — это просто слова.
"Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа — не более, чем демагогия", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор уверен, что объединить отказ от российских нефти и газа с движением в сторону "зелёной" энергетики не представляется возможным, что доказывает указ Олафа Шольца, согласно которому работа немецких АЭС продляется до 15 апреля 2013 года.
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