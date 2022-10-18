Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обращение к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы противовоздушной обороны.
"Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий", — сказал Кулеба.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном, которого Киев и Брюссель подозревают в поставках Москве боевых беспилотников.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.