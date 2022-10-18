Украина попросит у Израиля системы ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обращение к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы противовоздушной обороны.

"Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий", — сказал Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном, которого Киев и Брюссель подозревают в поставках Москве боевых беспилотников.