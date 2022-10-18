Обама: поддержку Украине следует ограничить

По мнению бывшего президента США Барака Обамы, финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона должна быть ограничена, чтобы дело не дошло до прямого противостояния с РФ.

"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", — пояснил Обама в беседе с Pod Save America.

Сам Обама уклонился от определения этой самой "линии", призвав, однако, США и их партнёров по НАТО задуматься об объёмах, видах и способах поддержки Киеву.