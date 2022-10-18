Кулеба призвал Зеленского разорвать дипотношения с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

"С учётом многочисленных разрушений, причинённых иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причинённых нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", — сказал Кулеба.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахян сообщил главе евродипломатии Жозепу Боррелю, что Иран не поставляет России боевые БПЛА. По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, Евросоюз введёт "жёсткие" санкции против Тегерана, если поставка Москве иранского вооружения будет официально доказана.