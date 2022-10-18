Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Украина попросит у Израиля системы ПВО
Обама: поддержку Украине следует ограничить
СК РФ защитил дом Басевича от сноса
ВС РФ уничтожили БТР YPR-765 ВСУ вместе с десантом из 14 военных на борту
Bloomberg: Турция провела испытания своей баллистической ракеты
Белковский о новом решении Рады: Украина хочет привлечь на свою сторону чеченцев
Посол РФ в Венгрии Станиславов парировал слова посла США про "конец Украины"
ВСУ обвинила сотрудников завода "Антонов" в уничтожении АН-225 "Мрия"
Ресторатор Кузьменко предрёк массовое закрытие торговых центров в России

Кулеба призвал Зеленского разорвать дипотношения с Ираном

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Кулеба призвал Зеленского разорвать дипотношения с Ираном

"С учётом многочисленных разрушений, причинённых иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причинённых нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", — сказал Кулеба.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахян сообщил главе евродипломатии Жозепу Боррелю, что Иран не поставляет России боевые БПЛА. По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, Евросоюз введёт "жёсткие" санкции против Тегерана, если поставка Москве иранского вооружения будет официально доказана.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.

Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Рогов: Киев отказывается забирать тела погибших солдат ВСУ в Запорожской области
Силовые структуры
Визингр: Запад больше не высмеивает иранские беспилотники Shahed-136
Анжела Якубовская 11 ноября на сцене "Школы современной пьесы" пройдёт творческий вечер Елены Санаевой Анжела Якубовская Сергей Лебедев Депрессию можно лечить, но сделать это непросто Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины Любовь Степушова
Силовые структуры
БПЛА и ВКС РФ ведётся поражение объектов инфраструктуры ВСУ в Одесской области
Силовые структуры
ВСУ попытались сбить БПЛА "Герань-2" ВС РФ над жилым кварталом Киева из ПЗРК
Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины
Новости Украины
Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины
Последние материалы
Бои глазами "Отважных": сватовско-кременская оборона продолжается
iNews: системы NASAMS станут разочарованием для Украины
На Украине появился интернет-магазин, в котором можно купить дрова
ВС РФ нанесли удары по войскам теробороны ВСУ в Сумской области
Клишас: блокировка YouTube — это неправильно
Минобороны РФ: уничтожена станция космической связи ВСУ в Одесской области
Жертвами падения Су-34 на жилой дом в Ейске стали 14 человек
Путин проведёт заседание Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Конашенков: войска ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Российский лыжник Гонтарь получил гражданство Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников