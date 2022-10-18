Bloomberg: Турция провела испытания своей баллистической ракеты

Над Чёрным морем 18 октября было проведено испытание турецкой баллистической ракеты малой дальности. Информация об этом появилась у агентства Bloomberg.

"Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем", — сообщило агентство.

Ракета была запущена вблизи прибрежного города Ризе в 7 часов утра. Дальность её полёта составила 561 км.