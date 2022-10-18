Над Чёрным морем 18 октября было проведено испытание турецкой баллистической ракеты малой дальности. Информация об этом появилась у агентства Bloomberg.
"Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем", — сообщило агентство.
Ракета была запущена вблизи прибрежного города Ризе в 7 часов утра. Дальность её полёта составила 561 км.
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