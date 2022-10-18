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Посол РФ в Венгрии Станиславов парировал слова посла США про "конец Украины"

Мир

Российский посол в Венгрии Евгений Станиславов высказался по поводу слов американского посла в этой стране Дэвида Прессмана, который предрёк Украине "скорый конец", если она прекратит военные действия.

По мнению Станиславова, в этом случае конец ожидает не Украину, а проект США, носящий аналогичное название.

"Прессман выразил обеспокоенность по поводу того, что "если Украина прекратит воевать, то Украине придет конец". Могу успокоить господина посла: в этом случае конец придет не Украине, а американскому проекту под таким названием", — сказал Станиславов, слова которого опубликованы в аккаунте российского посольства в соцсетях.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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