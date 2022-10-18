Служба безопасности Украины обвинила сотрудников госпредприятия "Антонов" в том, что они не сохранили самолёт АН-225 "Мрия".
В конце февраля на аэродроме в Гостомеле (Киевская область) был уничтожен крупнейший в истории грузовой самолёт Ан-225 "Мрия".
По данным расследования СБУ, сотрудники завода "Антонов" не предприняли необходимых мер для того, чтобы сохранить воздушное судно, а также мешали силам обороны организовать противовоздушную и наземную защиту аэродрома.
Ранее один из сотрудников "Антонова" рассказал, что Ан-225 "Мрия" был уничтожен в аэропорту Гостомеля в результате артиллерийского огня Вооружённых сил Украины.
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