На Украине появился интернет-магазин, в котором можно купить дрова

По сообщению кабмина Украины, в стране начал работу первый государственный интернет-магазин по продаже дров, носящий название "ДроваЕсть".

Чиновники проинформировали, что украинцы уже активно делают заказ дров посредством нового сервиса.

"В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой", — такое предложение теперь есть на сайте украинского кабмина.