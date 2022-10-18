По сообщению кабмина Украины, в стране начал работу первый государственный интернет-магазин по продаже дров, носящий название "ДроваЕсть".
Чиновники проинформировали, что украинцы уже активно делают заказ дров посредством нового сервиса.
"В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой", — такое предложение теперь есть на сайте украинского кабмина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.