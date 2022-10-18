Белковский о новом решении Рады: Украина хочет привлечь на свою сторону чеченцев

Политтехнолог Станислав Белковский объяснил, для каких целей Украина объявила Чеченскую Республику оккупированной территорией.

Белковский прокомментировал необычное решение Верховной Рады, согласно которому Ичкерия получает статус временно оккупированной территории. Кроме того, власти Украины высказались о геноциде чеченского народа.

"Украина хочет обильно привлечь на свою сторону чеченцев, враждебных Р. А. Кадырову", — написал Белковский в своём микроблоге.

Он уверен, что Украина рассчитывает на то, что чеченцы вступят в военный конфликт на стороне Украины.

В постановлении Верховной Рады говорится о "преступных действиях советской власти" по отношению к чеченскому народу в период 1817-1864.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченоговорящие шайтаны" сбежали с Украины.