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19FortyFive: Иран поставит России баллистические ракеты с дальностью 700 км

Мир

Иран намерен поставить России баллистические ракеты, дальность поражения которых составляет до 700 километров. Об этом заявил американский аналитик Джейк Бакби.

По словам эксперта, Тегеран планирует передать Москве партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Первая ракетная установка способна ликвидировать наземные цели с расстояния до 300 километров. Бакби отметил, что Иран уже использовал подобное оружие в Сирии.

Ракета Zolfaghar имеет дальность поражения 700 километров. Именно с её помощью Россия нанесёт сокрушительный удар по Украине, уверяет эксперт в издании 19FortyFive.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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