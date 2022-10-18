Иран намерен поставить России баллистические ракеты, дальность поражения которых составляет до 700 километров. Об этом заявил американский аналитик Джейк Бакби.
По словам эксперта, Тегеран планирует передать Москве партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Первая ракетная установка способна ликвидировать наземные цели с расстояния до 300 километров. Бакби отметил, что Иран уже использовал подобное оружие в Сирии.
Ракета Zolfaghar имеет дальность поражения 700 километров. Именно с её помощью Россия нанесёт сокрушительный удар по Украине, уверяет эксперт в издании 19FortyFive.
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