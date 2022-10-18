Литовкин: Минск уже помогает РФ в СВО, сдерживая атаки Украины

Военный эксперт Виктор Литовкин оценил готовность Белоруссии оказать помощь России в спецоперации на Украине.

Эксперт убеждён, что Минск и так уже принимает участие в СВО, поскольку не позволяет украинским террористическим группировкам пересечь свою границу.

"Он пригласил туда российские войска, создал российско-белорусскую или белорусско-российскую военную группировку, которая будет сдерживать атаки Украины и попытки напасть на Беларусь", — пояснил Литовкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Полковник считает, что российско-белорусская группировка может эффективно противостоять польским отрядам, которые формируются на границе при участии других стран-членов НАТО, например, Литвы.

Литовкин полагает, что при необходимости Белоруссия смогла бы польским военным доступ на Западную Украину, если бы они решились осуществить атаку в этом направлении.

Эксперт добавил, что цель угроз Украины в адрес Белоруссии — это попытка ослабить и рассредоточить войска РФ вдоль всей украинской границы. При этом Литовкин подчеркнул, что ВС РФ делают то же самое, то есть "растягивают" ВСУ по всему периметру границ с Россией для того, чтобы ослабить их и прекратить обстрелы российских регионов.