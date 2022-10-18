Песков: новые территории РФ будут защищаться на таком же уровне, что и другие

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сейчас власти РФ осуществляют активную интеграцию присоединённых к России территорий на законодательном уровне. Однако новые регионы — это уже неотъемлемая часть РФ, а значит, защищаться они будут так же, как и остальные российские территории.

"Все эти территории являются неотъемлемой частью РФ и, соответственно, все они защищаются, и безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России", — отметил Песков в разговоре с журналистами.

До этого глава СВР РФ Сергей Нарышкин уже заявил, что жители новых российских территорий могут рассчитывать на такую же защиту, что и население других частей государства, и их жизнь после проведённых референдумов станет совсем иной.