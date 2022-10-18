Песков: взрывчатку для теракта в Крыму могли доставить по морю из района Одессы

Организаторы ЧП на Крымском мосту могли доставить взрывчатку по морю из района Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На брифинге он отметил, что оперативники выясняют все обстоятельства трагедии.

"Есть информация, что взрывчатка могла выйти из Одессы по морю", — указал пресс-секретарь российского президента.

По его словам, другие данные о теракте в Крыму будут обнародованы лишь после проведения тщательного расследования.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что взрывное устройство было отправлено в Республику Крым по воде. Как пояснил лидер государства, эти сведения ему предоставили сотрудники ФСБ.

Кроме того, президент подчеркнул: охрана Крымского моста была усилена после теракта, произошедшего утром 8 октября.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что к организации ЧП на полуострове причастен начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.