Пилько: "Герани" и "Ланцеты" существенно усложнили положение ВСУ

Удары по инфраструктурным объектам Украины продолжаются уже восьмой день, из чего следует вывод: предположения о сворачивании инфраструктурной войны не подтвердились. Очевидно, что это не предупреждение, а воздушная операция с целью как минимум частичного вывода из строя украинской энергетики, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Массированное использование барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) типа "Герань-2" поможет достичь этой цели. Самый главный плюс — они являются трудной для перехвата целью для находящихся на вооружении ВСУ систем ПВО.

"Проблемы с энергетикой могут существенно затруднить для Киева ведение боевых действий, а кроме того, вызвать социальное напряжение в обществе. Пока эффективного ответа на российскую инфраструктурную войну с украинской стороны не просматривается. Помимо ударов по объектам энергетики с фронта приходят свидетельства того, что "Герани" и "Ланцеты" (барражирующий боеприпас отечественного производства) активно используются для уничтожения оставшихся украинских комплексов ПВО. Если противовоздушную оборону ВСУ всё же удастся подавить, то с учётом возможностей фронтовой авиации ВКС РФ положение украинских войск существенно усложнится", — пишет Пилько.