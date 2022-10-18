Политолог Гагарин: США воспринимают Арктику как регион для решения военных задач

Арктика уже на протяжении как минимум пяти лет является объектом пристального внимания Вашингтона. Такое мнение выразил политолог Анатолий Гагарин, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление американского сенатора Ангуса Кинга о возможном превращении этого региона в центр конфликта США и РФ.

По словам эксперта, Запад стремится доминировать в Арктике, ведь здесь сосредоточено огромное количество полезных ископаемых.

"Но Арктика также позволяет решать геополитические задачи, в том числе военного характера. Поэтому присутствие и укоренение в регионе даёт мощное превосходство. Америка внимательно и даже с завистью следила за тем, как Россия и Китай активно укореняются здесь. Думаю, Штаты рассматривают эту территорию как зону противостояния или каких-то конфликтов", — сказал Гагарин.

Он добавил, что у Вашингтона мало шансов на присутствие в Арктике. Однако американские власти пытаются через своих посредников расширить влияние и приступить к переделу региона, заключил специалист.

Ранее американский политик Кинг сообщил, что Арктика вскоре может стать центром глобального противостояния США с Россией. При этом он подчеркнул: Вашингтон "отстал" в обеспечении безопасности на этом направлении.