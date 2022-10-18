The Guardian: КНР удалось завербовать пилотов реактивных самолётов ВВС Британии

Британская оборонная разведка заявляет, что военные КНР делают попытки завербовать пилотов реактивных самолётов Королевских ВВС, чтобы помочь в обучении своих лётчиков. При этом вербовщики обращаются с щедрыми предложениями как к бывшим, так и к действующим спецам, пишет The Guardian.

Власти Британии выразили озабоченность происходящим, поскольку это может угрожать национальным интересам страны и союзников. Однако запрет пилотам на проведение обучения не поступил, так что предложения принято уже тремя десятками лётчиков.

Разведка просит пилотов не раскрывать секретной информации во избежание нарушения закона о гостайне. Пока случаев нарушения законодательства нет.

В публикации отмечается, что КНР стремиться модернизировать свои вооружённые силы, подражая стандартам НАТО. Особенный интерес для Пекина представляют тактика, методы и процедуры быстрых реактивных самолётов.