Британская оборонная разведка заявляет, что военные КНР делают попытки завербовать пилотов реактивных самолётов Королевских ВВС, чтобы помочь в обучении своих лётчиков. При этом вербовщики обращаются с щедрыми предложениями как к бывшим, так и к действующим спецам, пишет The Guardian.
Власти Британии выразили озабоченность происходящим, поскольку это может угрожать национальным интересам страны и союзников. Однако запрет пилотам на проведение обучения не поступил, так что предложения принято уже тремя десятками лётчиков.
Разведка просит пилотов не раскрывать секретной информации во избежание нарушения закона о гостайне. Пока случаев нарушения законодательства нет.
В публикации отмечается, что КНР стремиться модернизировать свои вооружённые силы, подражая стандартам НАТО. Особенный интерес для Пекина представляют тактика, методы и процедуры быстрых реактивных самолётов.
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