Читатели Die Welt* усомнились в здоровье Зеленского из-за просьб поставлять ПВО

Владимир Зеленский активно просит европейских союзников поставлять больше средств противовоздушной обороны. Читатели немецкой газеты Die Welt* обсудили ситуацию.

"На этот раз умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского." — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что президент Украины обычно только требует, а не просит и усомнился в его здоровье. Один пользователь посчитал, что киевскому лидеру следует сесть за стол переговоров.

Накануне Зеленский попросил европейские государства поставлять больше систем ПВО, в частности, зенитные комплексы SAMP-T. Сообщается, что Италия уже объявила об отправке Украине пятого пакета военной помощи.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной газеты Die Welt