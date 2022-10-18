Владимир Зеленский активно просит европейских союзников поставлять больше средств противовоздушной обороны. Читатели немецкой газеты Die Welt* обсудили ситуацию.
"На этот раз умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского." — написал один из комментаторов.
Другой читатель отметил, что президент Украины обычно только требует, а не просит и усомнился в его здоровье. Один пользователь посчитал, что киевскому лидеру следует сесть за стол переговоров.
Накануне Зеленский попросил европейские государства поставлять больше систем ПВО, в частности, зенитные комплексы SAMP-T. Сообщается, что Италия уже объявила об отправке Украине пятого пакета военной помощи.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной газеты Die Welt
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