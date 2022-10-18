Генерал Бигл: войны будущего зависят от рассредоточения и слаженности войск

Американское военное командование продолжает анализировать украинский конфликт. По мнению Пентагона, войны будущего столкнутся с двумя задачами одновременно: максимальное рассредоточение войск и высокая слаженность действий. У противника достаточное количество средств обнаружения, в числе которых космические спутники.

"Мы должны учитывать, что находимся под постоянным наблюдением. Поле боя прозрачно, и поэтому мы должны быть рассредоточены, мы должны быть более проворными", — заявил генерал-лейтенант Милфор Бигл в издании Breaking Defense.

Однако небольшие мобильные группы создадут проблемы с логистикой и усложнят управление со стороны командования, отметил он. Чтобы решить эту задачу, страны НАТО намерены разработать специальную программу, которая будет основана на инновационных методах в области связи.

"Мы хотим лучше понять, как коалиция и объединённые силы могут сражаться вместе. Мы можем либо создать новое технологическое решение, либо использовать существующее", — заявил генерал-лейтенант Джеймс Рейни.