Onet.pl: в Польше начали сжигать опасные отходы ради тепла

В польском городе Вейхеров произошёл природный инцидент, который неожиданно оказался некой политической акцией. 34-летний мужчина сжигал в печке остатки древесно-стружечной плиты. Соседи пожаловались в полицию на зловонный чёрный дым, после чего ему был выписал штраф в размере 500 злотых.

Однако поляк отказался платить и заявил, что намерен обратиться в суд и подать встречную жалобу. Мужчина подчеркнул, что глава правящей партии "Право и и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский позволил жечь всё, чтобы согреться.

"Польшу необходимо обогреть… сейчас надо топить и жечь всё, кроме, конечно, шин и тому подобных вредных вещей", — цитирует слова политика издание Onet.pl.