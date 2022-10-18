Полиция Дании: повреждения на "Северных потоках" были вызваны мощными взрывами

Согласно результатам предварительной проверки, газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были повреждены в результате мощных взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Дании.

По информации ведомства, представители службы безопасности и полиции Копенгагена объединились для продолжения расследования. Отмечается, что газопроводам нанесён "значительный ущерб" во время ЧП.

"Этот ущерб был вызван мощными взрывами", — считают в датской полиции.

В ведомстве также добавили, что пока рано говорить о возможном привлечении Германии и Швеции к дальнейшим проверкам на "Северных потоках". Как пояснили полицейские, никто не знает, когда будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее МИД РФ выразил демарш дипломатам из ФРГ, Дании и Швеции из-за отказа допускать Москву к расследованию ЧП на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".