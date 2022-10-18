NVL: союзная группировка в Белоруссии грозит Украине, Польше и Литве

Аналитики Европы рассуждают о том, для чего в Белоруссии собирается российская военная группировка.

Главный интерес для ЕС — что логично — представляет из себя скопление солдат и техники на границе республики не с какой-то там Украиной, а с Литвой и Польшей, сообщает NVL.

Понятно, что через Белоруссию может открыться "второй фронт против России" (проще говоря, Украина, Польша или Литва атакуют Белоруссию), и тогда Минск не останется в стороне.

Особенно с учётом Польши "под боком", в армию которой Штаты передали огромные объёмы самого современного оружия, "напичкали" системами и войсками альянса, а также постоянно "натравливают" на Россию и Минск.

С Литвой сложнее

На сегодняшний день её армия — это:

Около 18 400 "регуляров", то есть целых четыре полноценных бригады плюс пять тысяч человек в Добровольческих силах охраны края, а также "Союз стрелков Литвы" (мастера фотографирования с флагом и выкладывания фотографий в соцсети).

Ещё есть семьсот, с позволения сказать, мореманов. Это два тральщика и три пограничных катера и их ремонтная бригада на берегу.

На базе в Шяуляе стоят четыре тактических истребителя и авиационно-техническая группа. В случае войны могут и взлететь, а могут и нет, потому что в НАТО могут не дать разрешения.

Сухопутная армия поместилась в две боевые единицы — мотопехотную бригаду "Жемайтия" и механизированную "Железный волк". Систем ПВО и залпового огня нет.

НАТО, к слову, в курсе, что в рейтинге Global Firepower-2020 Литва занимает 102-е место, находясь на уровне Камеруна, Мали и Буркина-Фасо. Что с этой великой армией сделают за полдня российско-белорусские силы — представить нетрудно.

Впрочем, согласно заявлению военных аналитиков НАТО, в случае войны с Россией, территория всей Прибалтики может оказаться захвачена Вооружёнными силами РФ в течение нескольких дней.

Вопрос: какими сказками все эти годы ЕС и НАТО "кормили" поляков и прибалтов, остаётся открытым…