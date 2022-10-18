Аналитики Европы рассуждают о том, для чего в Белоруссии собирается российская военная группировка.
Главный интерес для ЕС — что логично — представляет из себя скопление солдат и техники на границе республики не с какой-то там Украиной, а с Литвой и Польшей, сообщает NVL.
Понятно, что через Белоруссию может открыться "второй фронт против России" (проще говоря, Украина, Польша или Литва атакуют Белоруссию), и тогда Минск не останется в стороне.
Особенно с учётом Польши "под боком", в армию которой Штаты передали огромные объёмы самого современного оружия, "напичкали" системами и войсками альянса, а также постоянно "натравливают" на Россию и Минск.
На сегодняшний день её армия — это:
НАТО, к слову, в курсе, что в рейтинге Global Firepower-2020 Литва занимает 102-е место, находясь на уровне Камеруна, Мали и Буркина-Фасо. Что с этой великой армией сделают за полдня российско-белорусские силы — представить нетрудно.
Впрочем, согласно заявлению военных аналитиков НАТО, в случае войны с Россией, территория всей Прибалтики может оказаться захвачена Вооружёнными силами РФ в течение нескольких дней.
Вопрос: какими сказками все эти годы ЕС и НАТО "кормили" поляков и прибалтов, остаётся открытым…
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.